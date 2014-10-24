В Австралії вперше провели пересадку "мертвого" серця (відео)

Трансплантацію серця, яке вже перестало битися, вчені назвали епохальною подією: завдяки новій техніці збільшиться набір придатних для пересадки органів, що збереже, як мінімум, на 30 відсотків більше життів, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Guardian.

Поки при трансплантації серця застосовуються «живі» органи, витягнуті з організму людей, що перебувають у стані клінічної смерті. Однак лікарі з сіднейської лікарні Святого Вікентія пересадили трьом пацієнтам серця донорів, які зупинилися за 20 хвилин до початку операції.

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Керівник проекту Пітер МакДональд (Peter MacDonald) 20 років шукав спосіб підтримувати життєдіяльність серця поза організмом. Результатом його зусиль став пристрій «серце в коробці»: до спеціального контейнера заливають кров донора і тільки потім туди поміщають орган. Стерильна електрична схема змушує орган битися і підтримує потрібну температуру.

Донорські серця зберігаються в контейнері як мінімум чотири години (перед пересадкою). Таким чином лікарі отримують можливість дізнатися заздалегідь, як буде працювати трансплантований орган.

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З використанням нового підходу лікарі пересадили серце трьом пацієнтам. Двоє вже почуваються добре, поки один (станом на ранок 24 жовтня) знаходиться у відділенні інтенсивної терапії.