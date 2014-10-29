Google розробляє таблетку для діагностики раку

20:51, 29 жовтня 2014
Наука та IT
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У корпорації сподіваються розробити пристрій, який дозволить постійно стежити за складом крові.

REUTERS

Компанія Google працює над технологією, яка дозволить на ранній стадії діагностувати онкологічні захворювання, а також повідомляти високий ризик інфарктів і інсультів, пише BBC.

Ключовим елементом має стати таблетка з наночастинками, які зможуть надходити в кров і подавати сигнали про зміни її складу.

Зібрана інформація, за планами розробника, надходитиме на спеціальний браслет на зап'ясті пацієнта, а також буде відправлятися на комп'ютер.

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Ідея полягає в тому, щоб виявляти навіть невеликі зміни в складі крові, які можуть свідчити про розвиток небезпечного захворювання.

Google передбачає, що створить можливість постійного контролю за змінами в крові, щоб хвороби можна було діагностувати задовго до появи фізичних симптомів.

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Проект розробляється в  інноваційній лабораторії Google X, де вчені хочуть змінити саму суть медицини: перейти від реагування на вже розвинуті захворювання до профілактичних дій.

"Наночастинки дозволять дослідити людський організм на молекулярному й клітинному рівні", - розповів доктор Ендрю Конрад Бі-бі-сі.

Раніше компанія Google розповідала, що веде роботу над створенням спеціальних контактних лінз для хворих на діабет. Вони повинні будуть регулярно перевіряти рівень цукру власника.

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