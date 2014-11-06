Шведські вчені виявили замінник людської крові в цукрових буряках
Дослідники з'ясували, що хімічний склад гемоглобіну людини та склад у цукрових буряках дуже схожі.
Шведські вчені з'ясували, що білок, що міститься в цукровому буряку, може бути використаний в якості замінника крові, повідомляє РИА Новости з посиланням на BBC News.
Відомо, що гемоглобін є білком, який утримує кисень у крові. Дослідники з'ясували, що хімічний склад гемоглобіну людини та склад у цукрових буряках дуже схожі.
Зараз вчені намагаються перевірити, чи зможуть вони змінити рослинний білок таким чином, щоб він зміг функціонувати в тканинах людини.
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За словами дослідників, це займе близько трьох років. Один з експертів заявив, що це буде "захоплююче", але займе багато часу.
Переливання крові зможе допомогти багатьом людям у надзвичайних ситуаціях, а також тим, хто потребує тривалих процедур при таких хворобах, як рак.
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Вчені з Університету Лунда з'ясували, що гемоглобін відіграє важливу роль у розвитку рослини. За їх словами, гемоглобін в цукрових буряках на 50-60% схожий з людською кров'ю.
"Зараз існує величезна нестача крові для переливання. Ми маємо знайти альтернативу", - розповів один з експертів.