Шведські вчені виявили замінник людської крові в цукрових буряках

Шведські вчені з'ясували, що білок, що міститься в цукровому буряку, може бути використаний в якості замінника крові, повідомляє РИА Новости з посиланням на BBC News.

Відомо, що гемоглобін є білком, який утримує кисень у крові. Дослідники з'ясували, що хімічний склад гемоглобіну людини та склад у цукрових буряках дуже схожі.

Зараз вчені намагаються перевірити, чи зможуть вони змінити рослинний білок таким чином, щоб він зміг функціонувати в тканинах людини.

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За словами дослідників, це займе близько трьох років. Один з експертів заявив, що це буде "захоплююче", але займе багато часу.

Переливання крові зможе допомогти багатьом людям у надзвичайних ситуаціях, а також тим, хто потребує тривалих процедур при таких хворобах, як рак.

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Вчені з Університету Лунда з'ясували, що гемоглобін відіграє важливу роль у розвитку рослини. За їх словами, гемоглобін в цукрових буряках на 50-60% схожий з людською кров'ю.

"Зараз існує величезна нестача крові для переливання. Ми маємо знайти альтернативу", - розповів один з експертів.