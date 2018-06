Європол повідомив про закриття одного з найбільш небезпечних сайтів

Сайт Webstresser.org вважався одним з найбільших у світі сервісів зі здійснення замовлених DDoS-атак.

Європол відзвітував про підсумки міжнародної операції із закриття сайту WebStresser, який надавав всім бажаючим можливість замовити DDoS-атаку в Інтернеті, заплативши від €15 за місяць.

Про це повідомляється на сайті організації. Зазначається, що 24 квітня адміністраторів ресурсу заарештували в рамках міжнародної операції Power Off – арешти були проведені у Великобританії, Хорватії, Канаді та Сербії.

Webstresser.org вважався одним з найбільших у світі сервісів зі здійснення замовлених DDoS-атак. На момент закриття на ньому було зареєстровано 136 тисяч користувачів. За останні кілька років з допомогою WebStresser було здійснено понад 4 млн атак. Цілями ставали критично важливі онлайн-сервіси, банки, урядові ресурси, а також сервери ігрової індустрії.

Зазначається, що стосовно найактивних користувачів WebStresser у Нідерландах, Іспанії, Італії, Хорватії, Великобританії, Австралії, Канаді та Гонконгу було вжито заходів.

