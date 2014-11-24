Вчені з України створюють перший в світі голографічний проектор

Про це пише reeD з посиланням на Indiegogo.

Творці вже представили презентацію проекту з дуже реалістичними 3D-проекціями, а паралельно запустили краудфандингову програму на Indiegogo, щоб до вже зібраних $ 50 тис. додатково зібрати $ 225 тис.

Гаджет Bleen представляє з себе проектор голограм, який буде зроблений з металу і скла у вигляді яйця або каменю. Для перегляду 3D-голограми не знадобляться окуляри і спеціальні пристрої. Планується, що в роздробі базова ціна гаджета складе $ 800.

Богдан Шевчук в Україні відомий як фахівець з управління активами. У свій час він встиг побувати і керуючим директором ІСІ «Мир», і заступником директора музейного комплексу «Мистецький Арсенал». Олег Кохан - український кінопродюсер. У 2001 р. він заснував і очолив кінокомпанії SOTA Cinema Group, першим масштабним проектом якої став фільм Кіри Муратової «Два в одному».

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Ідея Bleen з'явилася в українців ще в 2011 р. Пошук відповідних технологій привів їх у лабораторію радіо- і оптичної голографії Харківського національного університету. Керівник лабораторії Володимир Титар, що раніше відмовляв іноземцям у продажі патенту, погодився брати участь у проекті.

«Американці мають намір вкласти в голографічні розробки $ 10 млрд, японці - $ 7 млрд. Японці раніше навіть обіцяли, що перші комерційні пристрої будуть випущені до 2016 р., але зараз вже говорять, що не раніше 2022-го Я писав листи в адміністрацію президента, і в Кабмін, просив підтримати, але нікому до цього діла не було», - розповів Титар.

Співпраця з українськими бізнесменами допоможе Титару довести прототип «до розуму», за його словами, він готовий вже на 60-70 % і може бути запущений на ринок через 6-12 місяців.

Головний офіс Bleen Inc. розташований у Сан-Франциско, до проекту залучена міжнародна команда фахівців, включаючи дизайнерів з Києва. Крім гаджета розробники мають намір запустити магазин голографічного контенту (ігор, ТБ, відео, додатків для бізнесу тощо) і залучати до його розробки сторонні компанії.