Миші стали розумнішими після пересадки людських клітин

Нейрони (клітини, що відповідають за розумові процеси) зберегли природний вигляд, але практично всі гліальні клітини (що забезпечують життєдіяльність нейронів) змінилися на людські (всього вони займають близько 40 відсотків від обсягу мозку).

Про ці дослідах нейрофізіологи пише Лента.ру з посиланням на New Scientist.

Стів Голдмен (Steve Goldman) з Медичного центру Рочестерського університету витягли нерозвинені нейрогліальні клітини із подарованих університету ембріонів, і ввели їх в мозок мишенят. Там клітини виросли і перетворилися в астроцити. Клітини цього типу відіграють важливу роль у мисленні: вони посилюють зв'язки між нейронами (так звані синапси). Астроцити людини в 10-20 разів більше від мишачих, і мають в сто разів більшу кількість відростків (ганглій), що регулюють передачу сигналів між синапсами. Приблизно за рік 300 тисяч клітин розмножилися до 12 мільйонів, витіснивши мишачі астроцити до маргінальних ділянок.

Таке посилення «обчислювальних потужностей» не забарилося позначитися на розумових здібностях гризунів: наприклад, вони в чотири рази довше пам'ятали про зв'язок певного звуку зі слабким електричним ударом.

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Зараз Голдмен планує ввести нейрогліальні клітини людини більш розумним лабораторним тваринам - щурам. Вчені вже зробили перші ін'єкції і зараз відстежують шляху поширення клітин.

Хоча досліди вченого змушують згадати про фільмі «Глибоке синє море», де розумні акули виникають після експериментів по боротьбі з хворобою Альцгеймера, або про оповідання «Квіти для Елджернона», герой якого (лабораторна миша) посилює інтелект завдяки хірургічній операції, Голдмен наполягає, що нові клітини не наближають мишей до Homo sapiens.

«Введення нейрогліальних клітин не дає їм ніяких людських здібностей. Наш досвід просто підвищив ефективність нейронних мереж тварини. Однак миша все одно залишилася мишею», - заявив учений.

Крім того, дослідники ухвалили принципове рішення не пересаджувати людські клітини мавпам - насамперед з етичних міркувань.