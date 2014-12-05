Вчені знайшли в мозку ссавців 3D-компас

У підсумку вийшло з'ясувати, що безпосередньо за рахунок такого «пристрою» миші здатні багато разів і з легкістю перевертатися, змінювати курс, при цьому, не втрачаючи орієнтацію в просторі. Експерти вставили в рамках експерименту з мозок мишей імпланти, і саме вони дали можливість дізнатися, яким чином ведуть себе клітини мозку, тобто нейрони при польоті, повідомляє globalscience.ru.

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Як виявилося, при різних поворотах голови в хід йдуть певні клітини, які реагують на напрямок, і діють, як компас. Крім усього іншого, нейрони, які забезпечують внутрішню GPS мозку, в знайомих місцях активізуються, включаючи строго певну карту місцевості.