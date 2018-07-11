Пов'язана з Путіним Mail.ru Group могла бути замішана у стеженні за користувачами Facebook

Mail.ru Group потенційно мала сотні додатків, які були інтегровані з Facebook і могли збирати дані користувача.

Російська Mail.ru Group потрапила в сферу уваги концерну Facebook в рамках розслідування про зловживання користувацькими даними британською компанією Cambridge Analytica.

Як повідомляє в середу, 11 липня, телеканал CNN, Mail.ru Group розробила сотні додатків для Facebook, частина яких залишилися неопублікованими, передає DW.com.

Як повідомила прес-служба соцмережі, тільки два додатки отримали двотижневий дозвіл на збір даних.

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"За останні 6 місяців ми дізналися, що у Facebook було мало можливостей для контролю за збиранням та використанням даних користувачів третіми особами. Тепер ми дізналися, що найбільша в Росії технологічна компанія, чиї керівники тісно пов'язані з Володимиром Путіним, потенційно мала сотні додатків, які були інтегровані з Facebook і могли збирати дані користувача. Якщо це так, нам потрібно визначити, яка інформація була передана за допомогою Mail.ru і що могло бути зроблено з отриманими даними", – зазначив Марк Уорнер, представник Демократичної партії в Сенаті.

До 2015 року, в деяких випадках, коли користувачі Facebook взаємодіяли з додатками, створеними сторонніми розробниками, розробник не тільки отримував дані про цього користувача, але і про його або її друзів, включаючи ім'я, стать, дату народження, місце розташування, фотографії і те, що вони відзначали як "вподобане" на Facebook. У 2014 році соцмережа оголосила, що змінює політику, і обмежить доступ розробників до даних. Представники Mail.ru Group повідомили CNN, що російська компанія запустила на платформі Facebook близько 20 ігор.

Аймі Арчибонд, віце-президент Facebook з партнерських зв'язків, заявив CNN, що інтернет-гігант поки не має в своєму розпорядженні докази того, що Mail.ru Group неправильно використала дані користувачів. Разом з цим Арчибонд зауважив, що розслідування триває, і не став відповідати на питання, чи є у Facebook можливість визначити, як російська компанія використала отримані дані. Соцмережа не повідомила, скільки даних користувачів отримано Mail.ru Group або були отримані деякі дані про американських громадян.

Mail.ru Group контролюється USM Holdings - компанією, заснованою Алішером Усмановим, який був включений до опублікованого в січні міністерством фінансів США списком бізнесменів, пов'язаних з Кремлем. Російський інвестор Юрій Мільнер був головою Mail.ru Group, поки не пішов у відставку в 2012 році. Мільнер сказав журналу Forbes, що він був членом тодішньої інноваційної комісії президента Росії Дмитра Медведєва з 2009 по 2011 рік.