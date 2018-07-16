Вчені з'ясували, що одна з найвідоміших у світі християнських реліквій є підробкою

Дослідження встановило, що плями на Туринській плащаниці не збігаються з ранами Ісуса Христа і стікаючими струмками крові.

Міжнародна група вчених прийшла до висновку, що знаменита на весь світ Туринська плащаниця є підробкою. Висновки дослідники отримали на основі аналізу стану ран і струмків крові.

Як пише Naked Science, Туринська плащаниця - одна з найвідоміших у світі християнських реліквій. Вона є чотириметровим льняним полотном, у яке, за переказом, було загорнуте тіло Ісуса Христа після його смерті. Багато християн впевнені, що на плащаниці відображені лик і тіло Христа.

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Зараз у черговий раз науковий світ висловив своє скептичне ставлення до тези про автентичність реліквії. Згідно з висновками судмедексперта Маттео Борріні (Matteo Borrini) і хіміка Луїджі Гарлашеллі (Luigi Garlaschelli), плями на Туринській плащаниці не збігаються з ранами Ісуса Христа і стікаючими струмками крові. Результати дослідження вчені опублікували в журналі Journal of Forensic Sciences.

У рамках експерименту був використаний манекен, справжня людська кров та її штучний замінник, що має дуже схожі властивості. Фахівці провели аналіз струмків крові на тильній стороні лівої руки і біля рани від списа на грудях. Якщо вірити відбитками на плащаниці, кров з тильного боку долоні і руки вздовж стікала під кутом в 45 градусів, що, на думку вчених, неможливо, якщо тіло знаходиться в лежачому положенні.

Вчені також назвали нереалістичними сліди від рани, отриманої від списа. На думку експертів, кров з неї стікала струмками, а не утворювала єдину пляму. Ще одну пляму, що знаходиться в області попереку, фахівці взагалі не змогли відтворити в рамках експерименту, хоча застосовували різні пози для манекена.

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