Марс максимально наблизився до Землі: користувачі соцмереж поділилися фото і відео явища

Наступне зближення Марса і Землі прогнозують у 2020 році, але тоді відстань між планетами буде більшою, ніж зараз.

Сьогодні, 31 липня, Марс максимально наблизився до Землі. Відстань між планетами, яка стала найменшою за останні 15 років, склала 0,39 астрономічних одиниць, тобто 57,8 мільйонів кілометрів.

Через це у нічному небі можна було побачити Марс неозброєним оком. Користувачі соцмереж, які змогли спостерігати астрономічне явище, активно діляться фото і відео у мережі.

Наступне зближення Марса і Землі прогнозують у 2020 році, але тоді відстань між планетами буде більшою, ніж зараз.

Відео Volkan Yuksel

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Україні можна було спостерігати найдовше місячне затемнення століття. Загалом від першої й до останньої фази це незвичайне явище тривало три години й 55 хвилин.