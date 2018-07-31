Марс максимально наблизився до Землі: користувачі соцмереж поділилися фото і відео явища
14:03, 31 липня 2018Наука та IT
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Наступне зближення Марса і Землі прогнозують у 2020 році, але тоді відстань між планетами буде більшою, ніж зараз.
Марс максимально наблизився до Землі / фото twitter.com/mhfranduto
Сьогодні, 31 липня, Марс максимально наблизився до Землі. Відстань між планетами, яка стала найменшою за останні 15 років, склала 0,39 астрономічних одиниць, тобто 57,8 мільйонів кілометрів.
Через це у нічному небі можна було побачити Марс неозброєним оком. Користувачі соцмереж, які змогли спостерігати астрономічне явище, активно діляться фото і відео у мережі.
фото twitter.com/mystealthXflies
фото twitter.com/Jorge1De
Наступне зближення Марса і Землі прогнозують у 2020 році, але тоді відстань між планетами буде більшою, ніж зараз.
Відео Volkan Yuksel
Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Україні можна було спостерігати найдовше місячне затемнення століття. Загалом від першої й до останньої фази це незвичайне явище тривало три години й 55 хвилин.
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