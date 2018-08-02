Новий метеоудар: у серпні Україну накриють магнітні бурі, названо дати

У 20-х числах в Україні прогнозується магнітна буря рівня G1.

Серпень 2018 року буде "багатий" на магнітні бурі. Найбільш серйозні в Україні очікуються у середині останнього місяця літа - 17-21 серпня.

Коли магнітні бурі у серпні

6-7 серпня - люди відчуватимуть слабкість та страждатимуть через перепади настрою;

12-13 серпня - збурення малої сили;

17-21 числа – очікуються найбільш серйозні метеоудари: можливі проблеми зі здоров'ям, збої в роботі трансляцій та мобільного зв'язку;

20 числа – пік магнітних бур, вони досягнуть рівня G1;

29 серпня - середня за потужністю буря.

Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, на 20 серпня припаде пік метеоудару:

Варто зазначити, що магнітна буря може тривати від кількох годин до кількох днів. Перед подією метеозалежним людям необхідно дотримуватися рекомендацій лікарів.

Так, у дні магнітних бур у метеозалежних людей посилюється головний біль, починаються проблеми з тиском, серцем і сном. Можливі запаморочення, слабкість, перепади настрою.

Найбільш схильні до впливу метеоудару люди, які страждають від серцевої недостатності, стенокардії та гіпертонічної хвороби люди.

Читайте такожУкраїну на цьому тижні накриють магнітні бурі

Як захиститися від впливу магнітних бур

Повністю уникнути впливу метеоудару неможливо. Поліпшити самопочуття допоможе правильне харчування. Дієтологи радять їсти овочеві салати і пити побільше води. А ось жирна їжа та солодощі можуть лише посилити нездужання, особливо у людей із зайвою вагою.

У дні бур потрібно бути максимально уважними до свого здоров'я, адже магнітне поле впливає на швидкість реакції та позначається на роботі серцево-судинної системи. Людина може відчувати болі в серці, мігрені і слабкість.

Дотримуючись наведених нижче порад, можна мінімізувати вплив магнітних бур:

- уникати фізичних навантажень;

- відмовитися від алкоголю та куріння;

- висипатися;

- пити багато води;

- не вживати важку їжу;

- каву краще замінити на зелений чай;

- запастися схваленими лікарем ліками «екстреного реагування».