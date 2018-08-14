Марсохід Opportunity пропав після пилової бурі планетарного масштабу

NASA розпочало пошуки апарату, але вони все ще безуспішні.

На початку червня на Червоній планеті почалася пилова буря. З невеликого локального явища вона перетворилася на подію планетарного масштабу. Пил накрив ровер Opportunity, через що Космічному агентству довелося перевести марсохід у кризовий режим до тих пір, поки буря не закінчиться. Зараз NASA розпочало пошуки апарату, але вони все ще безуспішні.

Як передає Naked Science, пилова буря застала ровер в Долині Наполегливості (Perseverance Valley). Саме по собі це явище нерідке. Зазвичай воно відбувається в літній період, коли планета підходить до найближчої до Сонця точки орбіти. У той час, коли південний полярний регіон наближається до зірки, вуглекислий газ, заморожений в полярній шапці, випаровується. Згущується атмосфера, температура підвищується, через що частинки пилу піднімаються вище. У такому разі пилові хмари можуть досягати висоти 60 кілометрів.

Читайте такожНа Марсі вже тиждень вирує пілова буря, марсоходу Opportunity загрожує втрата контакту з Землею

Останній раз пилова буря накрила марсохід Opportunity в 2007 році. Тоді він провів два тижні без зв'язку. Цього разу масштаб катаклізму - набагато більший. За повідомленням NASA, якщо б буря відбувалася на Землі, то її область перевищувала б Північну Америку і Росію разом узяті.

Перехід ровера в кризовий режим необхідний з двох причин. По-перше, Opportunity живиться за рахунок сонячних батарей. По-друге, для стабільної роботи батареї повинні залишатися теплими. Під час пилової бурі температура апарату становила мінус 29 градусів Цельсія.

Спостерігаючи за Марсом за допомогою багатофункціональної автоматичної міжпланетної станції (Mars Reconnaissance Orbiter), фахівці NASA наголосили, що інтенсивність бурі почала знижуватися 23 липня. Тим не менш, Opportunity виявити ще не вдалося. Щоб відновити зв'язок, ровер повинен накопичити достатньо енергії, а для цього, за оцінками інженерів, може знадобитися цілий місяць.

Ровер Opportunity приземлився на Марсі 25 січня 2004 року. Планувалося, що його місія складе 93 земних дня, але він пропрацював більше 14 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше Opportunity передав перші знімки після найтемніших і найхолодніших місяців.