Ледачі види мають більше шансів на виживання

Вчені запевняють, що найбільш енергійні істоти на планеті вимруть швидше.

Це ідеальне виправдання для тих, кому постійно докоряють за надмірну повільність. Нічого страшного, що робота нагромаджується. Бути ледачим – це виграшна якість з точки зору еволюції, яка відтягує вимирання виду.

Про це пише The Guardian, додаючи, що це, принаймні, одна з інтерпретацій висновків нещодавнього дослідження, присвяченому близько 300 видів молюсків, які жили і вимерли в Атлантичному океані впродовж останніх 5 мільйонів років. Вчені встановили, що високий темп метаболізму став визначальним фактором у зникненні виду.

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Морські равлики, слимаки, молюски і гребінці, які спалювали найбільше енергії у своєму повсякденному житті, частіше вимирали, ніж їхні менш енергійні родичі. Особливо, якщо вони жили у невеликих океанічних закутках. Хоча причини вимирання складні і можуть бути досить різноманітними, дослідження виявило новий зв’язок між рівнем споживання енергії у тварин для підтримки функціональності тканин їхніх тіл з тривалістю періоду, впродовж якого їхні види взагалі існували на землі.

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«Чим нижчий рівень метаболізму, тим більш вірогідно, що ваш вид виживе», - сказав професор екології і еволюційної біології Брюс Ліберман, який провів дослідження для Університету Канзасу.

«Напевне, замість «виживає сильніший» кращою метафорою для історії життя було б «виживає найбільш ледачий». Ну, або хоча б найбільш в’ялий», - додав він.