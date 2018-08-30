NASA показало фото найбільш далекого об'єкта Сонячної системи

Під час зйомки New Horizons був від нас на відстані приблизно 42 разів далі, ніж Земля від Сонця.

Американська міжпланетна станція New Horizons, яка на початку літа вийшла з режиму сну для зближення з планетоидом 2014 MU69 (також Ultima Thule) в поясі Койпера на околицях Сонячної системи, зробила перші фото об'єкта. Про це повідомила прес-служба Аерокосмічного управління США.

Як передає Ліга.net, два тижні тому була зроблена перша спроба сфотографувати об'єкт з відстані 172 млн км камерою LORRI (Long Range Reconnaissance Imager): вчені отримали 48 знімків з витримкою в 29,967 секунд кожен.

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На Землю передача інформаційного пакету з зонда здійснена за допомогою мережі Deep Space Network NASA. Швидкість передачі даних з такої відстані - близько 1600 біт/с.

Так як зазначена дистанція - більше, ніж відстань від Землі до Сонця, а габарити Ultima Thule не перевищують 25-45 км, якість фото явно не найкраща. Тим не менш, фахівці місії раді й цьому, оскільки взагалі майже не сподівалися що-небудь розглянути на тлі великого числа зірок з такої відстані.

"Це приблизно те ж саме, що знайти голку в стозі сіна", - сказав Хал Уівер, керівник проекту LORRI.

Під час зйомки New Horizons був від нас на відстані приблизно 42 разів далі, ніж Земля від Сонця.

Ці перші дії New Horizons з візуального виявлення Ultima Thule, пишуть в NASA, мають велике значення, оскільки спостереження за об'єктом в найближчі чотири місяці дозволять скорегувати траєкторію зонда. Зближення станції з ним очікується 1 січня 2019 року ввечері по Києву.

14 липня 2015 року New Horizons максимально наблизилася до Плутона - на відстань 12,5 тисячі км. 30 жовтня того ж року знімки зворотного боку Плутона були доставлені на Землю і опубліковані. На фото добре видно освітлені Сонцем деталі на поверхні космічного об'єкта, а також шари атмосфери.

Плановане завершення місії New Horizons призначено на 2026 рік. Зонд є третім найбільш віддаленим від Землі рукотворним об'єктом після станцій Вояджер-2 і Вояджер-1, і летить у космосі зі швидкістю близько 1,1 млн км в день.

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