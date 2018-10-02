Відсталий "Роскосмос" образився на Ілона Маска за дешеві польоти в космос

У Москві вигадали, що Пентагон доплачує SpaceX, щоб витіснити російські ракети з ринку космічних запусків.

У російській державній агенції «Роскосмос» звинуватили технологічного мільярдера Ілона Маска і Пентагон у змові проти Росії. Нібито засновник SpaceX і американське Міноборони змовилися, щоб витіснити країну з бізнесу космічних запусків.

Як повідомляє Newsweek, нарікання озвучив голова російської агенції Дмитро Рогозін. За його словами, Маск умисне «урізав ціну запуску ракет, щоб витіснити Росію з ринку».

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«Ми розуміємо, що ця гра нечесна», - сказав Рогозін, вигадавши ще й теорію про те, що нібито Департамент оборони США доплачує американському мільярдеру «по 150 мільйонів доларів за кожен запуск».

«Йому доплачують за вихід на ринок з дешевшим продуктом. Звісно, Росія не може конкурувати», - поскаржився голова російської космічної агенції, який раніше обіймав посаду віце-прем’єр-міністра РФ.

Втім, за словами Рогозіна, Москва приймає виклик і ще поверне собі домінування в космосі. Зокрема, вона збирається це зробити за допомогою нових важких космічних ракет «Ангара».

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Видання нагадує, що у «Роскосмоса» був контракт з NASA про транспортування американських астронавтів на МКС. Втім, дія угоди закінчилася у квітні. І Росія натякнула, що не буде її оновлювати через дипломатичну напругу між Вашингтоном і Кремлем. Втім, американська космічна агенція нічого не втрачає. З наступного квітня NASA збирається скористатися послугами SpaceX і її космічних кораблів Crew Dragon для пілотованих місій на МКС. Крім того, в агенції є домовленості про відправку астронавтів у космос з Boeing.