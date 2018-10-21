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В Японії помер лауреат Нобелівської премії з хімії

15:17, 21 жовтня 2018
Наука та IT
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Помер лауреат Нобелівської премії з хімії Осаму Симомура / фото NHK

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Про це повідомляють світові ЗМІ з посиланням на японський портал NHK.

Вчений отримав Нобелівську премію в 2008 році за відкриття і розвиток використання зеленого флуоресцентного білка. Своє відкриття Сімомура зробив разом з Роджером Тсьеном і Мартін Чалфі.

Осаму Сімомура народився в місті Фукутіяма, префектура Кіото, у 1928 році. Виріс в Маньчжурії та Осаці, де його батько служив в армії. Пізніше родина переїхала до міста Ісахая.

У 1958 році Сімомура отримав диплом магістра, а за два роки захистив дисертацію. З 1960 року жив і працював у США.

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Теги: #Японія#Нобелівська премія