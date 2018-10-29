Вчені запідозрили, що хтось блокує позаземні радіосигнали на шляху до Землі

Як виявилося, космічних радіосигналів зовсім немає в низькочастотному діапазоні.

Вчені, які вивчають радіосигнали з глибокого космосу, виявили дещо надзвичайно неочікуване. Вони не виявили жодних радіо-хвиль на низьких частотах.

І це робить космологічний феномен ще більш дивним, пише Newsweek. Швидкі радіо-спалахи (FRB) – це сигнали, які надходять від невідомого джерела в глибокому космосі. Перші такі сигнали були виявлені в 2007 році. З того часу ще кілька десятків подібних спалахів були задокументовані.

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Вважається, що вони надходять від подій, які супроводжуються викидом великої кількості енергії. Оскільки сигнали тривають лише кілька мілісекунд, виявити точне джерело їхнього походження дуже важко.

Втім, вчені змогли відстежити один FRB і виявити, що він надходить з карликової галактики за три мільярди світлових років від Землі. Це був не звичайний сигнал, оскільки він повторювався. Це дозволило вченим відстежити його і спробувати визначити його джерело. Усі інші FRB виявилися одноразовими подіями, що робить їх дослідження надзвичайно складним.

Команда вчених з австралійського Університету Картін на чолі з Марцінем Соколовським виявили, що FRB не спостерігаються на низьких частотах.

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Дослідники направили на одну і ту ж ділянку неба два телескопи: MWA і CSIRO Australian SKA Pathfinder. Останній був використаний для виявлення десятків сигналів з глибокого космосу, про які писали в журналі Nature. Але в той час, як ASKAP виявляв нові FRB, інший телескоп не помічав нічого.

«Коли ASPAP бачить ці надзвичайно яскраві події, а MWA – ні, це говорить нам про те, що відбувається дещо дійсно неочікуване. Або швидкі радіо-спалахи не транслюються на низьких частотах, або ці сигнали блокують на шляху до Землі», - сказав Соколовський.