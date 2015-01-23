Глава Google пророкує світу зникнення інтернету
10:10, 23 січня 2015Наука та IT
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Виступаючи на економічному форумі в Давосі, голова ради директорів Google Ерік Шмідт розповів, що в майбутньому всі цифрові технології стануть органічною частиною повсякденного життя людини.
Цифровий світ стане невід'ємною частиною існування людини / fotokanal.com
Про це повідомляє Новое Время з посиланням на CNET.
“Інтернет зникне. Скоро буде так багато IP-адрес, так багато різних пристроїв, сенсорів, інтерактивних технологій, що носяться, що ви навіть не будете відчувати їх", - сказав Шмідт.
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За словами глави Google, цифровий світ стане невід'ємною частиною існування людини. “Уявіть, що ви заходите в кімнату, і ця кімната динамічна. І за власним бажанням ви взаємодієте з усіма речами, які в неї є", - говорить Ерік Шмідт.
Він вважає, що такий високо персоналізований, інтерактивний світ буде "дуже цікавий".
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