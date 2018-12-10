этот материал доступен на русском

Google закриє свою соцмережу на 4 місяці раніше через збій у системі приватності

23:34, 10 грудня 2018
Наука та IT
401 0
Ілюстрація / REUTERS

Про це у понеділок заявили в компанії, передає УП з посиланням на Reuters.

Читайте такожGoogle вирішив закрити сервіс з мільярдом користувачів

Причиною відповідного рішення стала вже друга помилка в системі конфіденційності, яка відкрила доступ до приватних даних 52,5 млн акаунтів, таких як імена, електронна пошта, стать і вік.

При цьому, за твердженням компанії, наразі ніяких свідчень того, що хтось встиг скористатися цим доступом, немає.

Як повідомляв УНІАН, компанія Google вирішила закрити свою соцмережу Google+ для індивідуальних користувачів. Причина закриття – низький рівень популярності Google+. Крім того, у Google зазначили, що виявили витік даних користувачів. Він міг потенційно зачепити близько півмільйона користувачів соцмережі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Google#соцмережа