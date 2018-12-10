Google закриє свою соцмережу на 4 місяці раніше через збій у системі приватності

Причиною відповідного рішення стала вже друга помилка в системі конфіденційності.

Компанія Google вирішила припинити існування своєї соціальної мережі Google+ вже у квітні - на чотири місяці раніше, ніж планувалося.

Про це у понеділок заявили в компанії, передає УП з посиланням на Reuters.

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Причиною відповідного рішення стала вже друга помилка в системі конфіденційності, яка відкрила доступ до приватних даних 52,5 млн акаунтів, таких як імена, електронна пошта, стать і вік.

При цьому, за твердженням компанії, наразі ніяких свідчень того, що хтось встиг скористатися цим доступом, немає.

Як повідомляв УНІАН, компанія Google вирішила закрити свою соцмережу Google+ для індивідуальних користувачів. Причина закриття – низький рівень популярності Google+. Крім того, у Google зазначили, що виявили витік даних користувачів. Він міг потенційно зачепити близько півмільйона користувачів соцмережі.