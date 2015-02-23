Вчені з'ясували, що YouTube розвиває у глядачів несерйозне ставлення до алкоголю

Перегляд "алкогольних" роликів на YouTube та на інших відеохостингах формує вкрай легковажне ставлення до алкоголю і наслідків від вживання спиртного серед підлітків, що каже про необхідність контролю за таким контентом, пишуть наркологи у статті, опублікованій в журналі Alcoholism: Clinical & Experimental Research, передає РИА Новости.

"YouTube важливо вивчати відразу з кількох причин. Зазвичай, якщо ви про щось намагаєтеся довідатися, то ви спочатку гуглите це. З іншого боку, деякі люди безпосередньо заходять на YouTube для пошуку потрібної їм інформації, так як він дає можливість отримати всі разом і відразу - текстову інформацію, відео і обговорення. Крім того, завдяки купівлі хостингу Google в 2006 році, пошукова машина часто виводить відео при відповіді на запит", - пояснює Брайан Праймэк (Brian Primack) з університету Пітсбурга (США).

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Керуючись цими міркуваннями, Праймек та його колеги вирішили перевірити, як "алкогольний" контент на YouTube може впливати на схильність людини до зловживання спиртними напоями.

Для цього вчені провели великий "аудит" відеохостингу, завантажили і нарізали на короткі епізоди 70 найпопулярніших відеороликів, в яких згадувався або був задіяний алкоголь. Всі ці сцени були відсортовані і проаналізовані за 42 соціопсихологічними критеріями, такими як вік героїв, їх економічне становище, кількість лайків, емоційне забарвлення ролика або наслідки від вживання спиртного.

"В цілому ці відео були переглянуті понад 250 мільйонів разів. І, хоча люди в п'яному стані в них зустрічалися дуже часто (понад 86% роликів), алкогольна залежність і похмілля у них були показані лише в 7% випадків", - пояснює Праймек.

За його словами, особливою популярністю, як серед переглядів, так і лайків, користувалися ті відео, в яких згадувалися чи вживалися спиртні напої і для яких було характерно несерйозне ставлення до алкоголю.