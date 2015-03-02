Досягнута рекордна швидкість бездротової передачі даних в 1 Тбіт/с

Експеримент був проведений в лабораторії центру з вивчення технологій мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G), створеного при навчальному закладі, пише ZN.ua з посиланням на Cnews.

Швидкість 1 Тбіт/с e 65 тисяч разів вищий, ніж середня швидкість завантаження даних в мобільних мережах четвертого покоління, існуючих на сьогоднішній день. Теоретично, така швидкість дозволить завантажувати на мобільний пристрій 100 повнометражних художніх фільмів за три секунди.

Професор Рахім Тафазоллі, директор центру 5G Innovation Centre, де був проведений експеримент, стверджує, що вони встановили рекорд - ніхто раніше не зміг здійснити бездротову передачу даних на такій швидкості. "Досягнута нами швидкість порівнянна зі швидкістю передачі даних по оптиці, але ми зробили це по повітрю", - заявив директор центру.

Тафазоллі розповів, що в експерименті були застосовані передавач і приймач, розроблені в Університеті Суррея. Передача даних здійснювалася на відстані 100 метрів. Додаткових подробиць він не представив.

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У 2016-2017 роках 5G Innovation Centre планує протестувати технологію на території університету, на великих відстанях. Представити громадськості розробку можна буде орієнтовно в 2018 році. "Ми хочемо стати першими в світі, хто продемонструє таку швидкість", - додав він.

Раніше рекордом вважалася швидкість бездротової передачі даних до 100 гігабіт в секунду. Так, вчені з Технологічного університету Карлсруе в Німеччині за допомогою поліпшеної технології змогли передати пакет даних зі швидкістю 100 гігабіт на секунду на частоті 237,5 ГГц.