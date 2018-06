YouTube відзначає 10 річницю - BBC (відео)

Зараз у це важко повірити, але перше відео на всесвітньо відомому YouTube з'явилося лише 10 років тому, пише BBC Україна.

Перший кліп на сайт завантажив співзасновник YouTube Джавед Карім.

Його відео, що триває лише 18 секунд, називалося "Я у зоопарку" (англ. - Me at the zoo).

Сьогодні YouTube перетворився на один з найпопулярніших відеохостингів у світі, де зберігаються кліпи на всі смаки: від танцюючих реперів до котів-піаністів.

Продюсер передачі ВВС Click Стівен Беккет згадує, як змінився YouTube за десятиріччя свого існування.