Вчені знайшли генетичні відмінності між "совами" і "жайворонками"

Вчені обстежили дрозофіл, які з'являються з лялечок на світанку і ввечері, - цей процес у комах також запускають циркадні годинники. Вони виявили 80 генів, експресія яких відрізняється у «сов» і «жайворонків». Один з авторів дослідження доктор Еран Траубер зазначає, що молекулярні процеси у «сов» і «жайворонків» не просто проходять у різний час - вони різні. За словами вченого, отримані дані можуть пролити світло на біологічну природу добової активності різних людей, яка не достатньо вивчена.

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Між тим вплив хронотипу на здоров'я встановлено. Вчений підкреслює, що в сучасному світі люди все менше схильні до впливу світла і температури, що змінюються вдень і вночі, так як багато часу проводять в приміщенні. Крім того, більшості доводиться починати робочий день, прокидаючись по дзвінку будильника, а не з власних біологічних годин. В результаті виникає невідповідність між внутрішньою та зовнішньою синхронізацією, що може більшою чи меншою мірою виявлятися у «сов» і «жайворонків». «Це призводить до дисфункції біологічних годин, провокує не тільки дезорієнтації у часі і проблеми зі сном, але і ожиріння, серцево-судинні захворювання і рак. Наше дослідження - це крок до визначення генів, що впливають на добову активність різних людей.

Отримані дані згодом дозволять підбирати індивідуальне лікування для «сов» і «жайворонків», - заявляє Траубер. Раніше в ході різних досліджень вчені також доводили, що «жайворонки» і «сови» відрізняються. Наприклад, «жайворонки» концентруються гірше, ніж «сови», а також швидше втомлюються. Крім того, «сови» бувають чесніші вночі, а «жайворонки» - вранці. У той же час команда дослідників нещодавно заявила, що їм вдалося виявити кнопку «перезавантаження» біологічних годин.