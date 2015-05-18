Попередня причина аварії "Протона" буде оприлюднена через два тижні

Про це пише ТАСС з посиланням на джерело в ракетно-космічній галузі.

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"Жорсткого алгоритму роботи аварійної комісії не існує. З досвіду можу сказати, для того, щоб комісія більш-менш розібралася в причинах аварії, потрібно три-чотири тижні, оскільки обсяг інформації, з яким необхідно ознайомитись, як правило, дуже великий. Проміжна доповідь зазвичай озвучується через два тижні після початку роботи комісії, коли вивчена телеметрична інформація", - сказав співрозмовник, який брав участь у роботі аварійної комісії з "Протону" минулого року.

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За його словами, два тижні буде йти розбір наявної телеметрії, потім аварійна комісія, швидше за все, поїде працювати на підприємства ракетно-космічної галузі, що задіяні у виробництві третього ступеня ракети "Протон".

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