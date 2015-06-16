Вчені припускають, що Марс завжди був холодною планетою

Статтю із своїми аргументами вчені опублікували в Journal of Geophysical Research — Planets, пишуть РИА Новости.

Фахівці створили тривимірну модель циркуляції атмосфери на червоній планеті для оцінки кругообігу води і застосували свої розрахунки в рамках двох кліматичних сценаріїв. Один із сценаріїв припускав наявність у давнину на Марсі теплого й вологого клімату із середньою температурою в 10 градусів Цельсія, а другий припускав холодний і крижаний світ із середньою температурою до мінус 48 градусів Цельсія.

"Нам належить виконати ще багато роботи, але вже зрозуміло, що крижаний сценарій для Марса більш відповідає реальності. Це, наприклад, означає, що на початку Марс був в основному холодним, і вода випадала у високогірних районах у вигляді снігу, а не дощу", — наводяться в повідомленні слова автора дослідження Робіна Вордсворта.

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Раніше УНІАН повідомляв, що планетологи за допомогою спектрометра Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM) орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) виявили в стародавніх кратерах Марса скло.