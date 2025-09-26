Також Йоганн Вадефуль попередив про те, що РФ може бути готовою атакувати НАТО до 2030 року.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що НАТО готове захищати свою територію від будь-якого російського вторгнення, однак він додав, що військовий альянс не планує ескалувати конфлікт з Москвою. Про це дипломат сказав в інтерв'ю Bloomberg TV у Нью-Йорку.

"Наші країни не зацікавлені в ескалації, але Росія, можливо, хоче завести нас у пастку. Тому ми готові захищати свою територію. І Росія має знати, що у неї не буде шансів перемогти нас", - запевнив Вадефуль.

Він також повторив попередження Німеччини та союзників країни про те, що до кінця 2030 року Росія може бути спроможною атакувати територію НАТО.

Як пише Bloomberg, таку думку Вадефуль висловив на тлі різкого збільшення військових витрат, яку ініціювала правляча коаліція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в межах обіцянки лідера перетворити армію країни на найсильнішу у Європі.

Провокації РФ у Європі - реакція політиків

Раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зробила різку заяву про інциденти з дронами. За її словами, Росія залишається головним супротивником Європи, який прагне дестабілізувати ситуацію на континенті.

"Ми повинні очікувати більшої кількості подібних атак. Ці атаки виявили вразливості", - попередила Фредеріксен.

Вона вважає, що ці атаки "мають на меті заплутати нас і зробити невпевненими".

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав головну проблему НАТО з російськими дронами. Він вважає, що неприпустимо постійно збивати дрони вартістю в тисячу або дві тисячі доларів ракетами, які коштують півмільйона або мільйон доларів.

Рютте наголосив, що НАТО вчиться в українців і швидко розробляє технології, які буде впроваджено найближчими тижнями.

