Американці викликали японців на дуель величезних бойових роботів (відео)

Відео з викликом на дуель опубліковано на Youtube, повідомляє N+1.

За задумом ініціаторів змагання, Suidobashi Heavy Industry призначить місце проведення битви і протягом року обидві сторони підготують і доставлять роботів на полі бою.

Фінансуванням проекту створення MegaBot займалася компанія Autodesk. Спочатку конструктори розраховували зібрати за допомогою краудфандингу 1,8 мільйона доларів на побудову бойового робота, але кампанія провалилася.

Читайте такожУ Японії за хвилину продали партію з тисячі роботів Pepper, які можуть допомагати по дому (фото)MegaBot Mk.II спочатку створювався як бойова машина для змагань роботів, японський Kuratas також призначений для установки іграшкового озброєння.

Якщо дуель відбудеться, це стане першим боєм керованих величезних бойових роботів. Раніше битви з участю такої техніки відбувалися лише у фантастичних творах.

Виклик на дуель від творців MegaBot Mk.II

Презентація робота Kuratas