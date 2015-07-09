Вчені отримали нове зображення яскравої зоряної групи в Чумацькому Шляху
Нове зображення зоряного кластера NGC 2367 вдалося отримати вченим Обсерваторії Ла-Сілья (Чилі), що входить до Південної європейської обсерваторії (ESO).
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на сайт space.com.
Зоряний кластер NGC 2367 розташований у Чумацькому Шляху і складається з молодих і гарячих світил, що сяють синім світлом. Астрофізики припускають, що через кілька сотень мільйонів років це кластерне утворення загине, будучи розірваним гравітаційним впливом інших кластерів.
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Астрономи припускають, що наше Сонце в свій час могло так само покинути подібний кластер.
NGC 2367 знаходиться приблизно в 7000 світлових років від Землі. Кластер з'являється близько сузір'я Великого Пса в нічному небі, і його можна побачити в невеликий телескоп.
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Як повідомляв УНІАН раніше, британські астрофізики з'ясували, що велика частина темної матерії ховається в скупченнях активних галактик, зіставивши випромінювання "відлуння" Великого Вибуху з картою розподілу квазарів за небосхилом.