Вчені отримали нове зображення яскравої зоряної групи в Чумацькому Шляху

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на сайт space.com.

Зоряний кластер NGC 2367 розташований у Чумацькому Шляху і складається з молодих і гарячих світил, що сяють синім світлом. Астрофізики припускають, що через кілька сотень мільйонів років це кластерне утворення загине, будучи розірваним гравітаційним впливом інших кластерів.

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Астрономи припускають, що наше Сонце в свій час могло так само покинути подібний кластер.

NGC 2367 знаходиться приблизно в 7000 світлових років від Землі. Кластер з'являється близько сузір'я Великого Пса в нічному небі, і його можна побачити в невеликий телескоп.

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Як повідомляв УНІАН раніше, британські астрофізики з'ясували, що велика частина темної матерії ховається в скупченнях активних галактик, зіставивши випромінювання "відлуння" Великого Вибуху з картою розподілу квазарів за небосхилом.