Користувачі Facebook вимагають від компанії посилити захист особистих даних

Це викликано тим, що розробник програмного забезпечення показав, що він може з легкістю отримати доступ до даних користувачів соціальної мережі, просто вгадавши номер телефону, повідомляє ZN.UA з посиланням на The Guardian.

Тоді розробник зміг отримати доступ до особистих даних, фотографій та місцем розташування тисяч користувачів соціальної мережі, які прив'язали свій профіль до номера телефону, але не зробили його публічним.

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На думку експерта з безпеки, хакери можуть використовувати цю прогалину у системі захисту даних для того, щоб зібрати дані, а потім продавати їх на чорному ринку.

Реза Моаїандин, експерт з безпеки, який знайшов лазівку в системі, зміг зробити це за допомогою маловідомої функції Facebook, яка дозволяє знайти користувача, просто вказавши його номер телефону.

Раніше УНІАН повідомляв, що соціальна мережа Facebook запровадила нову функцію, яка дозволяє з бізнес-сторінок відправляти особисті повідомлення користувачам мережі.