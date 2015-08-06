Facebook дозволив бізнес-сторінкам писати користувачам особисті повідомлення
18:49, 06 серпня 2015Наука та IT
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Соціальна мережа Facebook запровадила нову функцію, яка дозволяє бізнес-сторінкам відправляти особисті повідомлення користувачам мережі.
REUTERS
Ця функція буде доступна в системі обміну повідомленнями і буде працювати як автономна платформа в рамках програми Messenger від компанії, повідомляє DT.UA за інформацією Reuters.
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Тепер бізнес-компанії можуть вставити в повідомлення, яке з'явиться в стрічці новин користувачів, кнопку "відправити повідомлення", скориставшись якою, користувачі можуть зв'язатися з компанією в приватному порядку. Якщо ж користувач залишить коментар під записом, сама компанія може відправити йому особисте повідомлення.
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