Facebook запустить додаток, що буде надсилати сповіщення про новини на телефон користувача

Це дозволить Facebook посилити свої позиції на ринку новинних медіа, повідомляє видання The Verge з посиланням на Business Insider, передає ZN.UA.

Додаток дозволить користувачеві обрати джерела, новини з яких його цікавлять, і задати теми, в рамках яких йому хотілося б отримувати свіжу інформацію.

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Після того, як додаток помітить новину, яка відповідає заданим параметрам, він надішле на телефон повідомлення довжиною до 100 символів.

Всі повідомлення, які будуть розсилатися додатком від Facebook, будуть містити посилання на сайти, на яких опубліковано новину.

Раніше соцільна мережа Facebook запровадила нову функцію, яка дозволяє бізнес-сторінкам надсилати особисті повідомлення користувачам мережі. Ця функція буде доступна в системі обміну повідомленнями і буде працювати як автономна платформа в рамках програми Messenger від компанії