Intel розповів про новий клас пам'яті в тисячу разів швидший ніж флеш

Про це повідомив гендиректор корпорації Брайан Кржаніч, передає Lenta.ru. Технологія була створена спільно з компанією Micron на основі енергонезалежної пам'яті 3D Xpoint. Вона являє собою щось середнє між NAND і DRAM (формат оперативної пам'яті). Так, Optane є незалежною (працює, навіть коли немає джерела живлення), як флеш-пам'ять, але набагато швидше її, майже наближаючись до модулів оперативної пам'яті.

Читайте такожШвейцарці мають намір виробляти розумні годинники разом з Intel та Google

Крім того, реальна демонстрація в рамках виступу Кржаніча показала, що швидкість прототипу всемеро вища, ніж у самого швидкого SSD-накопичувача Intel P3700.

Як зазначили в Intel, нова технологія може використовуватися в різних сферах, наприклад, в комп'ютерних іграх. Так, сцени в іграх будуть відображатися миттєво, а не через деякий час, поки вони завантажуються з дискового накопичувача.

Очікується, що технологія з'явиться на ринку в рамках нової лінійки високошвидкісних і високонадійних твердотільних накопичувачів IntelSSD в 2016 році. При цьому компанія планує поставляти і модулі оперативної пам'яті на основі Optane, які будуть використовуватися для серверів.