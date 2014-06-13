Intel створить у Каліфорнії "розумне" місто, яким управлятимуть комп'ютери - ЗМІ

Компанія Intel планує перетворити мільйонний Сан-Хосе в перше у світі "розумне" місто, де комп'ютери з численними сенсорами візьмуть на себе управління всією інфраструктурою, повідомляє ТСН.ua.

Система "розумного міста" дозволяє відстежувати найменші зміни в "житті" міста, помічаючи найменші зміни в автомобільному трафіку, шумовому забрудненні, споживанні електрики і води, а також у безлічі інших деталей.

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Отримана інформація обробляється найпотужнішими комп'ютерами, які оперативно реагують на ситуацію і передають дані співробітникам муніципальних служб.

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При цьому Intel відмітає можливість загрози для жителів міста через поширення кібертероризму, заявивши, що вся система буде побудована на захищеній від зовнішнього втручання хмарній технології. Варто зазначити, що заява Intel прозвучала на фоні недавнього виходу комп'ютерної гри Watch Dogs, яка розповідає про нелегку долю кіберзлочинця в смарт-місті.