Космічний корабель "Союз" з астронавтами на борту успішно стартував на МКС (фото)

Про це повідомляє прес-служба Роскосмосу.

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"2 вересня у 07:37 за московським часом (07:37 по Києву - УНІАН) зі стартового комплексу майданчика №1 ("Гагарінський старт") космодрому Байконур стартовими командами підприємств Роскосмосу здійснено ювілейний, 500-ий пуск ракети-носія "Гагарінського старту" - до МКС стартувала ракета-носій "Союз-ФГ" з транспортним пілотованим кораблем "Союз ТМА-18", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що пілотований космічний корабель "Союз ТМА-18" буде зближуватися з Міжнародною космічною станцією (МКС) за 2-х добовою схемою. Стиковка ТПК "Союз ТМА-18" з МКС запланована на 4 вересня о 10:42 за Києвом.

Згідно з повідомленням, планована тривалість польоту космонавта Сергія Волкова в складі експедицій МКС-44, МКС-45 і МКС-46 - 188 діб. "Космічне відрядження" астронавта Андреаса Могенсена і космонавта Айдин Аїмбетова триватиме 10 діб.