Intel має намір створити квантовий комп'ютер

Про це повідомляється на сайті Організації прикладних досліджень в Нідерландах, передає Лента.ру.

Розробкою квантового комп'ютера займуться фахівці Організації прикладних досліджень і Делфтського технологічного університету в Нідерландах. Створити квантовий комп'ютер компанія Intel та її партнери планують протягом найближчих десяти років. Для цього, крім фінансової підтримки, нідерландська сторона отримає від найбільшого світового чіпмейкера інженерну підтримку.

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На відміну від класичного комп'ютера, в квантовому пристрої використовуються не біти, які можуть приймати значення 0 і 1, а їх квантові аналоги — кубіти (квантові біти). Перспективний комп'ютер працює на основі законів квантової механіки, і, як відзначають вчені, здатний швидше в порівнянні з класичним комп'ютером вирішувати ряд завдань.

В серпні 2015 року компанія D-Wave Systems анонсувала випуск нового квантового комп'ютера D-Wave 2X і повідомила, що продуктивність пристрою в 600 разів перевищує аналогічний показник звичайних (класичних) комп'ютерів. В даний час вона є єдиною в світі компанією, що продає створювані нею квантові комп'ютери. Її клієнтами є, зокрема, Google і NASA.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у Сан-Франциско Intel представив новий клас пам'яті під брендом Optane. Розробка здатна обробляти дані в тисячу разів швидше, ніж флеш-пам'ять NAND).