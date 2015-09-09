Новий IPad Pro буде доступний в листопаді за ціною до $1079
21:13, 09 вересня 2015Наука та IT
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Новий IPad Pro буде доступний вже в листопаді. Його ціна в США складе $799 до $1079.
REUTERS
Крім цього, новинка Apple Pencil для IPad Pro буде коштувати $99, а клавіатура до нього - $169, передає Lenta.ru.
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А повний набір цих новинок обійдеться покупцеві в $1300.
Відзначимо, що "розумний" олівець буде розпізнавати і імітувати натискання грифеля на папір різної сили, і навіть нахил.
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