Представлено Apple Pencil для IPad Pro: стилус імітуватиме натискання грифеля на папір різної сили (фото)

У пристроях Apple з'явиться стилус.

Про це заявили на традиційній презентації новинок Apple в Сан-Франциско, передає Лента.ру.

"У всіх були пір'я, стилуси, а у Apple — олівець! На демо-відео стилус працює вражаюче", - повідомляють кореспонденти.

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"Розумний" олівець буде розпізнавати і імітувати натискання грифеля на папір різної сили, і навіть нахил.

Як повідомляв УНІАН, на традиційній презентації новинок Apple в Сан-Франциско представили новий IPad Pro з великим екраном.

Як заявили на традиційній презентації новинок Apple в Сан-Франциско, екран IPad складе 12,9 дюймів - 5,6 мільйонів пікселів.

Дозвіл екрану краще, ніж Retina-екран MacBook Air.

Відзначається, що в деяких аспектах у iPad Pro більше можливостей, ніж у ноутбуків - за рахунок функції Multitouch.

Крім цього, вперше продукт від Apple отримав 4 аудіо динаміка. Розробники обіцяють, що ґаджет буде працювати 10 годин без підзарядки.

Важити пристрій буде 712 грам.

Разом з тим у iPad Pro з'явиться новий аксесуар - обкладинка-клавіатура: клавіші опуклі, але сама тонка клавіатура.