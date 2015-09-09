На IPad Pro запрацює Microsoft Office
Кениксбауер заявив, що IPad Pro та Microsoft Office разом змінять те, як люди працюють.
На новому IPad Pro від Apple запрацює Microsoft Office.
Про це заявили на традиційній презентації новинок Apple в Сан-Франциско, передає Лента.ру.
"Керк Кениксбауер з Microsoft показує, як на IPad pro буде працювати Microsoft Office", - повідомляють кореспонденти.
Кениксбауер заявив, що IPad Pro і Microsoft Office разом змінять те, як люди працюють.
Як повідомляв УНІАН, на традиційній презентації новинок Apple в Сан-Франциско представили новий IPad Pro з великим екраном.
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Як заявили на традиційній презентації новинок Apple в Сан-Франциско, екран IPad складе 12,9 дюймів - 5,6 мільйонів пікселів.
Роздільна здатність екрану краща, ніж Retina-екран MacBook Air.
Відзначається, що у деяких аспектах у iPad Pro більше можливостей, ніж у ноутбуків - за рахунок функції Multitouch.
Крім цього, вперше продукт від Apple отримав 4 аудіо динаміка. Розробники обіцяють, що гаджет буде працювати 10 годин без підзарядки.
Важити пристрій буде 712 грамів.
Разом з тим у iPad Pro з'явиться новий аксесуар - обкладинка-клавіатура: клавіші опуклі, але сама тонка клавіатура.