На IPad Pro запрацює Microsoft Office

На новому IPad Pro від Apple запрацює Microsoft Office.

Про це заявили на традиційній презентації новинок Apple в Сан-Франциско, передає Лента.ру.

"Керк Кениксбауер з Microsoft показує, як на IPad pro буде працювати Microsoft Office", - повідомляють кореспонденти.

Кениксбауер заявив, що IPad Pro і Microsoft Office разом змінять те, як люди працюють.

Як повідомляв УНІАН, на традиційній презентації новинок Apple в Сан-Франциско представили новий IPad Pro з великим екраном.

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Як заявили на традиційній презентації новинок Apple в Сан-Франциско, екран IPad складе 12,9 дюймів - 5,6 мільйонів пікселів.

Роздільна здатність екрану краща, ніж Retina-екран MacBook Air.

Відзначається, що у деяких аспектах у iPad Pro більше можливостей, ніж у ноутбуків - за рахунок функції Multitouch.

Крім цього, вперше продукт від Apple отримав 4 аудіо динаміка. Розробники обіцяють, що гаджет буде працювати 10 годин без підзарядки.

Важити пристрій буде 712 грамів.

Разом з тим у iPad Pro з'явиться новий аксесуар - обкладинка-клавіатура: клавіші опуклі, але сама тонка клавіатура.