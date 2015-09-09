iPhone 6s і iPhone 6s plus оснастили функцією emergency selfie і 12-мегапіксельною фотокамерою

Зокрема, 3dtouch - спрощує перегляд контенту, навігацію між додатками, пише Lenta.ru. Ця функція дозволяє багато дії виносити на домашній екран - наприклад, при натисканні на іконку програми Facebook з'являється drop-down меню, з якого можна зачекінитися або перейти відразу на стрічку новин.

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Крім цього, iPhone 6s і iPhone 6s plus отримали 12-мегапіксельну фотокамеру, проти 8-мегапіксельної, яка була у iPhone 6. "Зображення, зроблені новою камерою вражають - навіть при мінімальному освітленні або попаданні в кадр видів з природним і штучним освітленням одночасно", - зазначають журналісти. А самі розробники акцентують увагу на незвичайних кольорах і глибині поля на фотографіях. "Користувачам знати ніби необов'язково, але за всією цією красою стоїть технологія deep trench isolation. Вона розділяє фотодіоди в матриці і підвищує якість знімка", - зазначають журналісти. Камера також оснащена суперпотужним спалахом.

Крім того, нова камера може знімати 4K відео. Live-Photos - знімає міні-ролики, які виглядають як фото і "оживають" при натисканні. Відео йде зі звуком. Ці живі фото можна переглядати на Mac, IPad, iPhone і Apple Watch. Розробники відзначили, що Live Photos не займають занадто багато місця на пристроях, проте не уточнили, скільки саме.

iPhone 6s і iPhone 6s plus також оснащені 5-мегапіксельною фронтальною камерою

Також повідомляється, що кнопка нового iPhone реагує на відбиток пальця вдвічі швидше.