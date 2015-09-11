У Китаї побудують обсерваторію для спостереження за космічним випромінюванням

Обсерваторію побудують в провінції Сичуань, на горі Хайцзи. Вартість будівництва складе близько 157 мільйонів доларів, таким чином, це буде друга серед найдорожчих обсерваторій зі спостереження за космічним випромінюванням після IceCube Neutrino в Антарктиці.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.

Китай має намір виділити понад 1 мільярд юанів (приблизно 157 мільйонів доларів) на будівництво високогірної обсерваторії на південно-заході країни для спостереження за космічним випромінюванням.

"Обсерваторію, яка буде другою у своєму роді в Китаї, побудують в провінції Сичуань, в Гардзе-Тибетському автономному окрузі на горі Хайцзи (Haizi), де середня висота над рівнем моря становить 4410 метрів", — повідомляє агентство з посиланням на наукового співробітника Інституту фізики високих енергій (IHEP) при Китайській академії наук Цао Чженя.

За даними агентства, адміністрація округу підписала угоду з IHEP про будівництво в середу.

"З детектором гамма-випромінювання обсерваторія стане другою у світі найдорожчою обсерваторією для спостереження за космічним випромінюванням після IceCube Neutrino в Антарктиці", — говориться у повідомленні.

Терміни будівництва наукової станції поки не оголошуються.

Повідомляється, що обсерваторія буде здатна охоплювати площа в мільйон квадратних метрів.

Читайте такожКитай почав будувати найбільший у світі телескоп FAST

Вивченням космічного випромінювання в Китаю зайнялися в 1951 році. На даний момент основні дослідження проводяться на науковій станції в Тибеті.