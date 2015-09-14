У новий iPhone встановлені 2 гігабайти оперативної пам'яті

18:37, 14 вересня 2015
Наука та IT
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Минулого тижня Apple провела офіційну презентацію своїх новинок, в число яких увійшли нові смартфони iPhone 6S і iPhone 6S Plus і найпотужніший з планшетів iPad компанії Pro.

iPhone / pcadvisor.co.uk

Анонс нових девайсів від Apple відбувся тиждень тому, а новинні стрічки і досі повні статтями про iPhone 6S і iPad Pro.

Наприклад, сьогодні знайшли підтвердження деякі чутки про "яблучні" новинки. Як стало відомо, Apple iPhone 6S отримав 2 ГБ оперативної пам'яті, а iPad Pro - 4 ГБ, повідомляє 4pda.ru.

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Оновлення даної специфікації давно назріло для смартфонів від Apple, адже компанія застрягла на 1 ГБ оперативної пам'яті ще з iPhone 5, через що користувачі іноді мали проблеми з запуском великого числа додатків.

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