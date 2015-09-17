У пошуках доступного 3G інтернету в Україні

Ідеальне поєднання ціна-якість на вітчизняному ринку мобільних технологій

Довгоочікуване введення 3G інтернету викликало ажіотаж серед споживачів. Але з'явився й фактор, який зіграв у мінус для тих, хто вже встиг випробувати нову технологію: висока вартість і лімітованість обсягів мегабайт, що надаються у тарифах на 3G.

Досвід використання 3G інтернету показує, що оптимальний обсяг трафіку для користування інтернетом на декількох пристроях (наприклад, планшеті та смартфоні) для рядового абонента становить близько 3 ГБ. Відео, музика, спілкування в соціальних мережах і різний онлайн контент вимагає не тільки великих швидкостей, а й великих обсягів пакетних мегабайт. В ідеалі, за доступною ціною, яка не змусить користувачів раз за разом спустошувати свій гаманець на оплату мобільного рахунку.

Чи є такі пропозиції на українському ринку?

На перший погляд може здатися, що такі побажання до 3G тарифами нереалістичні: побіжний аналіз поточних пропозицій показує, що вибір між оптимальною ціною та необхідним обсягом трафіку неминучий. Щоб знайти шукане, варто згадати, що 3G інтернет в Україні насправді з'явився набагато раніше — та звернутися до старожилів ринку мобільного зв'язку. І тут раптово виявляється, що насправді 3G не розкіш, а цілком доступна послуга.

Національний 3G оператор «Інтертелеком», покриття якого охоплює більше 14 тисяч населених пунктів у всіх областях України, пропонує 3 ГБ 3G інтернету за 20 грн. в рамках своєї діючої акції. На вітчизняному ринку це рекордна ціна за такі умови, особливо з урахуванням того, що після використання трафіку надається безліміт на зниженій швидкості.

Озброївшись порівняльною таблицею та калькулятором, легко вирахувати, що «Інтертелеком» дійсно пропонує 3G інтернет тарифи на кращих умовах. Тим більше, до кінця осені діє спеціальна ціна на підключення до тарифних планів лінійки «Супер 3G планшет» — всього 1 гривня.

Чи вистачить?

Виникає закономірне питання: чи так само вигідна пропозиція, якщо потрібно підключати її на кілька пристроїв? У сумі… вийде все та ж ціна, тому що замість окремих підключень 3G на смартфон і планшет «Інтертелеком» пропонує підключити тариф на мобільний Wi-Fi роутер. Цей мініатюрний пристрій роздаватиме 3G інтернет на всі ваші пристрої, що підтримують Wi-Fi. А це:

• розширює перелік девайсів, з яких можна отримати доступ в інтернет;

• істотно заощаджує заряд смартфона або планшета (включений 3G в самому пристрої розряджає батарею в лічені години);

• дозволяє при необхідності роздавати інтернет на кілька девайсів — до восьми одночасно.

Для бажаючих підключити 3G на планшет, смартфон і ще пару-трійку пристроїв, мобільний Wi-Fi роутер із 3 ГБ високошвидкісного 3G інтернету за 20 грн. і безлімітом після вичерпання пакетного трафіку від «Інтертелеком» є найкращою опцією.

3G не розкіш, а доступна та зручна послуга. Нею хочеться користуватися — та тішить, що на вітчизняному ринку існують пропозиції, які дозволяють робити це повноцінно.