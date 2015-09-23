Трильйон кадрів у секунду: вчені зняли на відео швидкість світла

На відео показана експериментальна зйомка руху фотонів у воді зі швидкістю 966 мільйонів км/ч.

В реальному часі це тривало наносекунду. Для порівняння: наносекунда співвідноситься до секунди так, як секунда — до 31,7 років, повідомляє nat-geo.ru.

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Людське око не може помітити руху об'єкта з такою швидкістю, тому камера сповільнила зйомку до 20 секунд. «Якщо б таким же способом був знятий політ кулі, то отримане в результаті відео тривало б три роки», — пояснює Джон Маркофф (John Markoff) з New York Times.

У 2014 році вчені з Токійського університету та Університету Кейо створили камеру, яка працює зі швидкістю 4,4 трильйона кадрів в секунду.