Система зв'язків у мозку може замінити відбитки пальців

Нейровізуалізація (методи, що дозволяють уявити структуру, функції і біохімічні характеристики мозку — наприклад, комп'ютерна томографія) традиційно використовується в нейрофізіології для порівняння діяльності мозку у різних груп людей (щоб краще зрозуміти ту чи іншу особливість роботи цього органу. У таких порівняльних дослідженнях індивідуальні особливості мозку зазвичай ігноруються, пише Лента.ру.

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Однак Емілі Фінн і її колеги з'ясували, що унікальні особливості зв'язків різних ділянок мозку людини досить стабільні, щоб визначати його особистість у порівнянні з іншими індивідами. Фінн працювала зі 126 учасниками проекту «Конектом людини». Виявилося, що малюнок зв'язків, отриманий в ході одного з сеансів нейровізуалізації (в стані спокою, при проходженні тестів на пам'ять, емоції і мовні навички), в наступних сеансах залишається незмінним — і з нього легко визначити індивіда серед інших учасників експерименту.

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Більш того, рисунки зв'язків допомогли передбачити рівень рухомого інтелекту (здатність сприймати і запам'ятовувати нове, вирішувати проблеми, з якими людина раніше не стикалася). Головними прогностичними чинниками цієї здібності виявилися зв'язки між лобовою, тім'яною та скроневою частками головного мозку.

У проекті «Конектом людини», крім Оксфордського університету, беруть участь університети Вашингтона і Міннесоти. Конектомом називають сукупність усіх зв'язків між нейронами, число яких в мозку людини оцінюють у квадрильйон. Проект був запущений в 2010 році, його бюджет склав 40 млн доларів.