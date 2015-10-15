Марсохід Curiosity прислав на Землю нове селфі (фото)
15:48, 15 жовтня 2015Наука та IT
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NASA опублікувало нове селфі марсохода Curiosity. Зображення було складене з десятків знімків, зроблених космічним апаратом після завершення буріння в піщаному кратері Гейла.
Curiosity зробив селфі по закінченню 1126 марсіанської доби (або сола, що дорівнює 24 годинам і 40 хвилинам) свого перебування на поверхні Червоної планети. Повідомлення про це було опубліковано на офіційному сайті NASA, передає ZN.UA.
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Знімки для селфі були зроблені 6 жовтня 2015 року рукою-маніпулятором марсохода за допомогою наукового інструменту MAHLI (Mars Hand Lens Imager). На зображенні діаметр колеса ровера дорівнює 50 сантиметрам, а діаметр зробленого марсоходом отвору (він помітний у нижньому лівому кутку селфі) дорівнює 1,6 сантиметра.
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