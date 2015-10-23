Раритетна шифрувальна машина Енігма часів Другої світової продана за рекордні $365 тисяч

Це рекордно високий показник для даних апаратів, яких було випущено близько 1,5 тис. З них до наших днів збереглося не більше 150, передає ТАСС. "Діючий екземпляр Enigma, один з найбільш рідкісних серед собі подібних, знаходиться у відмінному стані", - повідомив британський дім Bonhams, який організував торги в Нью-Йорку. За його даними, новий власник Enigma побажав зберегти конфіденційність.

Читайте такожРаритетна шифрувальна машина Enigma пішла з молотка за $232 тисячі

У квітні на аукціоні в Нью-Йорку інший примірник цієї німецької шифрувальної машини пішов з молотка за $269 тис.

Лаври людині, яка разгадала код Enigma, належать англійському математикові Алану Тюрінгу. Під час Другої світової війни він входив до групи математиків і криптографів, які працювали на британську розвідку в особняку Блетчлі-парк, розташованому в графстві Бакінгемшир (центральна Англія). Алан Тюрінг створив алгоритм, який дозволяє читати повідомлення, закодовані на шифрувальній машині Enigma, яку використовували війська нацистської Німеччини. Таким чином було отримано багато цінної інформації, яка допомогла союзникам у боротьбі з гітлерівською агресією.