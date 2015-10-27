Користувачі всього світу скаржаться на проблеми в роботі соцмережі "Однокласники"

Про це юзери повідомили на сайті "Кожен збій".

Зокрема, користувачі соцмережі з України, РФ, Білорусі, Естонії, Вірменії і Туреччини поскаржилися, що не можуть відкрити сторінку "Однокласників".

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Варто зазначити, що наразі сайт відкривається, але стрічка новин залишається недоступною.

Раніше, на початку серпня, користувачі однією з найбільших соціальних мереж "ВКонтакте" повідомляли про проблеми з доступом на сайт. Тоді збої в роботі були спричинені технічними несправностями у дата-центрах.