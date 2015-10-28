Cassini приступить до вивчення супутника Сатурна - Енцеладу

Про це повідомляється на сайті NASA, передає Лента.ру.

Станція 28 жовтня 2015 року повинна пролетіти над південним полюсом Енцеладу на висоті 48 кілометрів. Очікується, що в цей момент Cassini пройде крізь шлейф частинок, що залишають підлідний океан супутника Сатурна, і вивчить їх.

Раніше станція не досліджувала Енцелад на такій близькій відстані. Вчені сподіваються в ході прольоту вивчити вміст у викидах молекулярного водню і органічних сполук, а також отримати непрямі дані про умови в підлідному океані супутника Сатурна.

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Планетологів цікавить геометрія викидів кріовулканів — відбуваються виверження стовпообразно вгору або ж вони формують звивисті структури. Це дозволить вченим зрозуміти розподіл матерії всередині підлідного океану.

Як відзначають планетологи, наукові інструменти Cassini не призначені для пошуку життя. Частково це пов'язано з тим, що в ході місії Cassini-Huygens до Сатурна і Титану — іншому його супутника — про незвичайних властивостях Енцеладу науці відомо не було.

Зараз встановлено, що під крижаною поверхнею Енцеладу є океан. Ймовірно — по всьому супутнику Сатурна, а не тільки якоїсь його частини (наприклад, на північному полюсі).

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Хімічний склад викидів з кріовулканів супутника сприятливий для зародження і розвитку життя, а всередині океану, по всій видимості, гідротермальна активність нагріває воду до 90 градусів за Цельсієм. Природа цієї активності ученим поки не ясна.

Як показало комп'ютерне моделювання, у воді супутника Сатурна приблизно такий же зміст кухонної солі, як і в земному океані. Там багато соди і високий рівень лужності (показник pH досягає 12).

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Схожі на океан Енцелада умови існують в озері Моно в Каліфорнії. У водоймі багато солі і соди, риби там немає. Зате є незвичайні організми, зокрема бактерії GFAJ-1, які живуть і при смертельній для інших організмів концентрації миш'яку.