Motorola представила Droid 2 Turbo - перший у світі смартфон з екраном, що не б'ється (відео)

Екран пристрою захищений за технологією ShatterShield. Покриття складається з п'яти шарів, які оберігають 5,4-дюймовий дисплей від тріщин і поломки при падінні.

Коли один шар отримує пошкодження і перестає функціонувати, його замінює інший. Виробник гарантує довговічність екрану протягом чотирьох років, повідомляє Lenta.ru.

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Журналісти з видання Venture Beat, протестувавши новинку, підтвердили міцність дисплея. Після 30 падінь екран смартфона не розбився, проте були помічені невеликі подряпини і тріщини по краях.

Droid Turbo 2 оснащений чотирьохядерним процесором Snapdragon 810 від Qualcomm з тактовою частотою 2 гігагерца. Основна камера отримала матрицю в 21 мегапікселів, фронтальна — п'ять мегапікселів.

Motorola також повідомляє, що за 15 хвилин смартфон можна зарядити на 13 годин роботи. Як заявляє виробник, ємності батареї вистачить на 48 годин.

У США смартфон надійде в продаж 29 жовтня за ціною 624 долари.