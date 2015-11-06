BlackBerry випустила перший смартфон на базі Android

Виробник обіцяє покупцям нового пристрою поліпшену систему безпеки в порівнянні з іншими пристроями на Android, передає Бі-бі-сі.

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Дані пристрої захищені фірмовим шифруванням BlackBerry, а спеціальний додаток DTEK призначений для відстеження сумнівних програм.

Priv випущений в незвичайному форм-факторі слайдера. Під сенсорним екраном пристрою розташована qwerty-клавіатура.

BlackBerry вирішила випустити смартфон на Android після невдалих спроб впровадження власної операційної системи.

Blackberry належить менше 1% ринку смартфонів. Компанія планує продати до 5 млн Priv протягом першого року. За минулий квартал Blackberry продала всього 800 тис. пристроїв.