BlackBerry випустила перший смартфон на базі Android
Компанія BlackBerry запустила свій перший смартфон на основі операційної системи Android. Телефон отримав назву Priv.
Виробник обіцяє покупцям нового пристрою поліпшену систему безпеки в порівнянні з іншими пристроями на Android, передає Бі-бі-сі.
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Дані пристрої захищені фірмовим шифруванням BlackBerry, а спеціальний додаток DTEK призначений для відстеження сумнівних програм.
Priv випущений в незвичайному форм-факторі слайдера. Під сенсорним екраном пристрою розташована qwerty-клавіатура.
BlackBerry вирішила випустити смартфон на Android після невдалих спроб впровадження власної операційної системи.
Blackberry належить менше 1% ринку смартфонів. Компанія планує продати до 5 млн Priv протягом першого року. За минулий квартал Blackberry продала всього 800 тис. пристроїв.